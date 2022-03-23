Китай виступає проти виключення Росії з G20

Китай не готовий підтримати виключення Росії з "Групи двадцяти" у відповідь на її війну проти України.

Як повідомляє Reuters, про це заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Ванг Венбін, пише "Європейська правда".

Він зазначив, що G20 потрібно далі співпрацювати для вирішення спільних проблем, зокрема економічного відновлення після пандемії коронавірусу, а Росія є "важливим членом" групи.

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"Жоден член не має права виключати іншу країну. G20 має впроваджувати справжню багатовекторність, посилювати єдність і співпрацю", - сказав речник.

Як повідомлялося, Сполучені Штати та їхні західні союзники оцінюють, чи повинна Росія залишатися в групі великих економік Групи двадцяти (G20) після її вторгнення в Україну.

G20 разом із меншою Групою семи, до якої входять лише Сполучені Штати, Франція, Німеччина, Італія, Канада, Японія та Велика Британія, є ключовою міжнародною платформою для координації політик у всіх сферах - від дій щодо зміни клімату до транскордонного боргу.

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У вівторок Польща заявила, що запропонувала чиновникам з торгівлі США замінити Росію в групі G20 і що ця пропозиція отримала "позитивну відповідь".

Разом з тим джерело у G7 заявило, що малоймовірно, що Індонезія, яка зараз очолює G20, або такі члени, як Індія, Бразилія, Південна Африка та Китай, погодилися вилучити Росію з групи.