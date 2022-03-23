Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Китай выступает против исключения России из G20

"Европейская правда"Среда, 23 марта 2022, 15:30

Китай не готов поддержать исключение России из "Группы двадцати" в ответ на ее войну против Украины.

Как сообщает Reuters, об этом заявил спикер министерства иностранных дел Китая Ванг Венбин, пишет "Европейская правда".

Он отметил, что G20 нужно дальше сотрудничать для решения общих проблем, в частности, экономического восстановления после пандемии коронавируса, а Россия является "важным членом" группы.

Реклама:

"Ни один член не имеет права исключать другую страну. G20 должен внедрять настоящую многовекторность, усиливать единство и сотрудничество", - сказал спикер.

Как сообщалось, Соединенные Штаты и их западные союзники оценивают, должна ли Россия оставаться в группе крупных экономик Группы двадцати (G20) после ее вторжения в Украину.

G20 вместе с меньшей Группой семи, в которую входят только Соединенные Штаты, Франция, Германия, Италия, Канада, Япония и Великобритания, является ключевой международной платформой для координации политик во всех сферах – от действий по изменению климата до трансграничного долга.

ВИДЕО ДНЯ

Во вторник Польша заявила, что предложила чиновникам по торговле США заменить Россию в группе G20 и что это предложение получило "положительный ответ".

Вместе с тем источник в G7 заявил, что маловероятно, что Индонезия, возглавляющая сейчас G20, или такие члены, как Индия, Бразилия, Южная Африка и Китай, согласились бы исключить Россию из группы.

Темы: КитайРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Китай
2/3 иностранных деталей в российских дронах сделаны в Китае – группа Ермака-Макфола
Более половины немцев обеспокоена сближением Китая и России
После полной изоляции последних лет КНДР открывает границы, опасаясь массового голода
Последние новости
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
Все новости...
Реклама: