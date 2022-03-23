Китай выступает против исключения России из G20

Китай не готов поддержать исключение России из "Группы двадцати" в ответ на ее войну против Украины.

Как сообщает Reuters, об этом заявил спикер министерства иностранных дел Китая Ванг Венбин, пишет "Европейская правда".

Он отметил, что G20 нужно дальше сотрудничать для решения общих проблем, в частности, экономического восстановления после пандемии коронавируса, а Россия является "важным членом" группы.

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"Ни один член не имеет права исключать другую страну. G20 должен внедрять настоящую многовекторность, усиливать единство и сотрудничество", - сказал спикер.

Как сообщалось, Соединенные Штаты и их западные союзники оценивают, должна ли Россия оставаться в группе крупных экономик Группы двадцати (G20) после ее вторжения в Украину.

G20 вместе с меньшей Группой семи, в которую входят только Соединенные Штаты, Франция, Германия, Италия, Канада, Япония и Великобритания, является ключевой международной платформой для координации политик во всех сферах – от действий по изменению климата до трансграничного долга.

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Во вторник Польша заявила, что предложила чиновникам по торговле США заменить Россию в группе G20 и что это предложение получило "положительный ответ".

Вместе с тем источник в G7 заявил, что маловероятно, что Индонезия, возглавляющая сейчас G20, или такие члены, как Индия, Бразилия, Южная Африка и Китай, согласились бы исключить Россию из группы.