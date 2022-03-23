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Чернігівщина: російські окупанти переконують, що не воюють з мирним населенням

Денис КарловськийСереда, 23 березня 2022, 15:36

Російські окупанти роздають пропагандистські листівки мешканцям захоплених сіл на Чернігівщині, у яких твердять, що, мовляв, не воюють з мирним населенням, а прагнуть досягти миру між росіянами й українцями.  

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "В прикордонних населених пунктах Чернігівської області окупанти розповсюджують пропагандистські листівки, де запевняють, що Росія не воює з мирним населенням, а гарантує їм безпеку та свободу слова.

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Наші українські люди не піддаються на такі заклики, адже бачать і розуміють, що підступним загарбникам вірити не можна, їхнє слово не коштує нічого. 

Тому, "братья-славянє", ваш маршрут вашого руху вже прокладений руським воєнним кораблем".

Деталі: У тексті зазначають, що російська окупація гарантує українцям комфорт, збереження майно та безпеку. А всі лиха, скоєні проти українського народу, мовляв, слід приписувати українським політикам.

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Також на лицьовій стороні листівки поставили напис російською "Слов'яни без нацизму". 

Зображення на листівці
Зображення на листівці
ОК "Північ"
Зміст листівки
Зміст листівки
Фото: ОК "Північ"

Теми: Чернігівська областьокупаціяРосіяпропаганда
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