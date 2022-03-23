Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Чернігівщина: російські окупанти переконують, що не воюють з мирним населенням

Денис КарловськийСереда, 23 березня 2022, 16:36

Російські окупанти роздають пропагандистські листівки мешканцям захоплених сіл на Чернігівщині, у яких твердять, що, мовляв, не воюють з мирним населенням, а прагнуть досягти миру між росіянами й українцями.  

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "В прикордонних населених пунктах Чернігівської області окупанти розповсюджують пропагандистські листівки, де запевняють, що Росія не воює з мирним населенням, а гарантує їм безпеку та свободу слова.

Наші українські люди не піддаються на такі заклики, адже бачать і розуміють, що підступним загарбникам вірити не можна, їхнє слово не коштує нічого. 

Тому, "братья-славянє", ваш маршрут вашого руху вже прокладений руським воєнним кораблем".

Деталі: У тексті зазначають, що російська окупація гарантує українцям комфорт, збереження майно та безпеку. А всі лиха, скоєні проти українського народу, мовляв, слід приписувати українським політикам.

Також на лицьовій стороні листівки поставили напис російською "Слов'яни без нацизму". 

ВІДЕО ДНЯ
Зображення на листівці
Зображення на листівці
ОК "Північ"
Зміст листівки
Зміст листівки
Фото: ОК "Північ"

Теми: Чернігівська областьокупаціяРосіяпропаганда
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоІрпінь звільнили від окупантів – мер

Країни Великої Сімки не платитимуть за газ в рублях

Херсонщина: в Генічеську почали давати рублі – пенсіонери міняють їх на гривні

Маріуполю потрібна повна евакуація: це близько 160 тисяч людей – мер

У Кремлі кажуть, що зустрічі Путіна та Зеленського після переговорів у Стамбулі очікувати не варто

карта Пожеж у Чорнобильській зоні наразі немає – ДСНС

Усі новини...
Чернігівська область
У Чернігові снаряд окупантів пошкодив аміакопровід
ЗСУ знищили ворожі "КамАЗи" з боєприпасами і провіантом
У Запорізькій області ЗСУ знищили "Тигр" і вантажівку, на Чернігівщині – техніку й окупантів
Останні новини
18:18
Дії РФ у Маріуполі можуть кваліфікуватися як геноцид – Венедіктова
18:12
У Чечні заявили, що Кадиров у Маріуполі - з генеральськими погонами від Путіна
18:10
Україна має своїх агентів у Кремлі – глава розвідки 
18:08
В РФ починають регулювати ціни на хліб
18:00
Музей MoMA у Нью-Йорку відкрив виставку з роботами етнічних українців
17:56
У МОЗ нагадали, як розпізнати інфаркт та інсульт
17:53
Ми стоїмо і можемо стояти довго, але нам треба винищувачі, а також ППО і ПРО – Буданов
17:49
Повітряні сили знищили черговий літак ворога над Харківщиною
17:45
Венедіктова пояснила, чому Україна не відкрила провадження щодо Путіна
17:38
Російський корабель у Бердянську знищили за допомогою агентів в Росії – Буданов
Усі новини...