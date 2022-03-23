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Черниговщина: российские оккупанты убеждают, что не воюют с мирным населением

Денис КарловскийСреда, 23 марта 2022, 16:36

Российские оккупанты раздают пропагандистские листовки жителям захваченных сел в Черниговской области, в которых утверждают, что, мол, не воюют с мирным населением, а стремятся достичь мира между россиянами и украинцами.

Источник: оперативное командование "Север"

Дословно: "В приграничных населенных пунктах Черниговской области оккупанты распространяют пропагандистские листовки, где уверяют, что Россия не воюет с мирным населением, а гарантирует им безопасность и свободу слова.

Наши украинские люди не поддаются таким призывам, ведь видят и понимают, что коварным захватчикам верить нельзя, их слово не стоит ничего.

Поэтому, "братья-славяне", ваш маршрут вашего движения уже проложен русским военным кораблем".

Детали: В тексте отмечают, что российская оккупация гарантирует украинцам комфорт, сохранность имущества и безопасность. А все бедствия, совершенные против украинского народа, мол, следует приписывать украинским политикам.

Также на лицевой стороне листовки поставили надпись на русском "Славяне без нацизма".

ВИДЕО ДНЯ
Лицевая сторона листовки
Лицевая сторона листовки
Фото: ОК "Север"
Содержание листовки
Содержание листовки
ОК "Север"

Темы: Черниговская областьоккупацияРосcияпропаганда
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