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Черниговщина: российские оккупанты убеждают, что не воюют с мирным населением

Денис КарловскийСреда, 23 марта 2022, 15:36

Российские оккупанты раздают пропагандистские листовки жителям захваченных сел в Черниговской области, в которых утверждают, что, мол, не воюют с мирным населением, а стремятся достичь мира между россиянами и украинцами.

Источник: оперативное командование "Север"

Дословно: "В приграничных населенных пунктах Черниговской области оккупанты распространяют пропагандистские листовки, где уверяют, что Россия не воюет с мирным населением, а гарантирует им безопасность и свободу слова.

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Наши украинские люди не поддаются таким призывам, ведь видят и понимают, что коварным захватчикам верить нельзя, их слово не стоит ничего.

Поэтому, "братья-славяне", ваш маршрут вашего движения уже проложен русским военным кораблем".

Детали: В тексте отмечают, что российская оккупация гарантирует украинцам комфорт, сохранность имущества и безопасность. А все бедствия, совершенные против украинского народа, мол, следует приписывать украинским политикам.

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Также на лицевой стороне листовки поставили надпись на русском "Славяне без нацизма".

Лицевая сторона листовки
Лицевая сторона листовки
Фото: ОК "Север"
Содержание листовки
Содержание листовки
ОК "Север"

Темы: Черниговская областьоккупацияРосcияпропаганда
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