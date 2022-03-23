Черниговщина: российские оккупанты убеждают, что не воюют с мирным населением

Российские оккупанты раздают пропагандистские листовки жителям захваченных сел в Черниговской области, в которых утверждают, что, мол, не воюют с мирным населением, а стремятся достичь мира между россиянами и украинцами.

Источник: оперативное командование "Север"

Дословно: "В приграничных населенных пунктах Черниговской области оккупанты распространяют пропагандистские листовки, где уверяют, что Россия не воюет с мирным населением, а гарантирует им безопасность и свободу слова.

Наши украинские люди не поддаются таким призывам, ведь видят и понимают, что коварным захватчикам верить нельзя, их слово не стоит ничего.

Поэтому, "братья-славяне", ваш маршрут вашего движения уже проложен русским военным кораблем".

Детали: В тексте отмечают, что российская оккупация гарантирует украинцам комфорт, сохранность имущества и безопасность. А все бедствия, совершенные против украинского народа, мол, следует приписывать украинским политикам.

Также на лицевой стороне листовки поставили надпись на русском "Славяне без нацизма".

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Лицевая сторона листовки Фото: ОК "Север"