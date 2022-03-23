Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії заявили про снаряд з території України, де є російські окупанти

Катерина ТищенкоСереда, 23 березня 2022, 16:58
Журавльовка Білгородської області РФ

Губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що випущений з території України снаряд вибухнув на території області.

Джерело: Гладков у Telegram

Дослівно: "Сталася НП – був постріл з боку України в наш бік. Снаряд розірвався у селі, є постраждалі".

Деталі: У двох селах Білгородського району області, Журавльовка та Нехотєєвка, запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Довідка: Як відомо, на цьому напрямку кордону присутні російські війська, які вторглись на територію України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоІрпінь звільнили від окупантів – мер

Країни Великої Сімки не платитимуть за газ в рублях

Херсонщина: в Генічеську почали давати рублі – пенсіонери міняють їх на гривні

Маріуполю потрібна повна евакуація: це близько 160 тисяч людей – мер

У Кремлі кажуть, що зустрічі Путіна та Зеленського після переговорів у Стамбулі очікувати не варто

карта Пожеж у Чорнобильській зоні наразі немає – ДСНС

Усі новини...
Росія
У РФ оштрафували активістку за плакат "Фашизм не пройде"
Геноцид та військові злочини: польський Сейм прийняв резолюцію про агресію РФ
“Навіть якщо треба депортувати півміста”: РФ планує “великий терор” у Херсоні — ЗМІ
Останні новини
18:18
Дії РФ у Маріуполі можуть кваліфікуватися як геноцид – Венедіктова
18:12
У Чечні заявили, що Кадиров у Маріуполі - з генеральськими погонами від Путіна
18:10
Україна має своїх агентів у Кремлі – глава розвідки 
18:08
В РФ починають регулювати ціни на хліб
18:00
Музей MoMA у Нью-Йорку відкрив виставку з роботами етнічних українців
17:56
У МОЗ нагадали, як розпізнати інфаркт та інсульт
17:53
Ми стоїмо і можемо стояти довго, але нам треба винищувачі, а також ППО і ПРО – Буданов
17:49
Повітряні сили знищили черговий літак ворога над Харківщиною
17:45
Венедіктова пояснила, чому Україна не відкрила провадження щодо Путіна
17:38
Російський корабель у Бердянську знищили за допомогою агентів в Росії – Буданов
Усі новини...