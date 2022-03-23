У Росії заявили про снаряд з території України, де є російські окупанти

Губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що випущений з території України снаряд вибухнув на території області.

Джерело: Гладков у Telegram

Дослівно: "Сталася НП – був постріл з боку України в наш бік. Снаряд розірвався у селі, є постраждалі".

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Деталі: У двох селах Білгородського району області, Журавльовка та Нехотєєвка, запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Довідка: Як відомо, на цьому напрямку кордону присутні російські війська, які вторглись на територію України.