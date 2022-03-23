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В России заявили о снаряде с территории Украины, где есть российские оккупанты

Катерина ТищенкоСреда, 23 марта 2022, 15:58
В России заявили о снаряде с территории Украины, где есть российские оккупанты
Журавлевка Белгородской области РФ

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что выпущенный с территории Украины снаряд взорвался на территории области.

Источник: Гладков в Telegram

Дословно: "Произошло ЧП – был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие".

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Детали: В двух селах Белгородского района области, Журавлевка и Нехотеевка, введен режим чрезвычайной ситуации.

Справка: Как известно, на этом направлении границы присутствуют российские войска, вторгшиеся на территорию Украины.

Темы: Росcия
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