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Мер Маріуполя виїхав з міста, щоб бути на зв’язку – голова ОВА

Катерина ТищенкоСереда, 23 березня 2022, 17:31
ВАДИМ БОЙЧЕНКО, ФОТО MARIUPOLRADA.GOV.UA

Мер Маріуполя Вадим Бойченко виїхав з міста, оскільки там немає зв’язку, і перебуває в постійному контакті з владою і військовими для порятунку мешканців міста.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, повідомляє Маріупольська міська рада

Пряма мова Кириленка: "У Маріуполі зв’язку немає, тому Бойченку довелося перебувати в іншому місці.

Ми підтримуємо з ним зв’язок, і продовжуємо працювати над створенням зеленого коридору для вивезення людей. Ця робота неймовірно складна, і вона проводиться у повній комунікації з моїми запорізькими колегами і очільником міста Вадимом Бойченком".

"Я з Бойченком постійно на зв’язку, розумію, як координувати його діяльність. Всі ми робимо все можливе задля єдиного результату – щоб наші люди були в Україні, і їх не вивозили насильно до Російської Федерації".

Деталі: Очільник Донецької обласний військової адміністрації додав, що вже у середу підпише чіткий алгоритм дій місцевих влад у разі можливої окупації чи інших подій, які можуть ставити перешкоди для функціонування органів місцевого самоврядування.

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Теми: МаріупольДонецька областьвійна
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