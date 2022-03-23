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Мэр Мариуполя уехал из города, чтобы быть на связи – глава ОВА

Катерина ТищенкоСреда, 23 марта 2022, 17:31
ВАДИМ БОЙЧЕНКО, ФОТО MARIUPOLRADA.GOV.UA

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко уехал из города, поскольку там нет связи, и находится в постоянном контакте с властями и военными для спасения жителей города.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, сообщает Мариупольский городской совет

Прямая речь Кириленко: "В Мариуполе нет связи, поэтому Бойченко пришлось находиться в другом месте.

Мы поддерживаем с ним связь и продолжаем работать над созданием зеленого коридора для вывоза людей. Эта работа невероятно сложна и проводится в полной коммуникации с моими запорожскими коллегами и руководителем города Вадимом Бойченко".

"Я с Бойченко постоянно на связи, понимаю, как координировать его деятельность. Все мы делаем все возможное для единого результата – чтобы наши люди были в Украине, и их не вывозили насильственно в Российскую Федерацию".

Детали: Глава Донецкой областной военной администрации добавил, что уже в среду подпишет четкий алгоритм действий местных властей в случае возможной оккупации или других событий, которые могут препятствовать функционированию органов местного самоуправления.

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Темы: МариупольДонецкая областьвойна
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