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Єврокомісія запропонувала 3,4 млрд євро країнам ЄС для допомоги біженцям з України

"Європейська правда"Середа, 23 березня 2022, 18:12

Європейський союз виділить 3,4 мільярда євро на фонди відновлення, щоб допомогти країнам прийняти біженців з України, які рятуються від російського вторгнення.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Ці гроші підуть на інвестиції в житло, освіту, охорону здоров'я, зайнятість та догляд за дітьми.

"З огляду на невідкладність і серйозність кризи, спричиненої вторгненням Росії в Україну, ЄС шукає нові способи негайного надання ліквідності найбільш постраждалим державам-членам. З сьогоднішньою пропозицією збільшити ставку попереднього фінансування в рамках програми REACT-EU, 3,4 мільярда євро будуть надані державам-членам якнайшвидше, щоб вони могли надати негайну підтримку нужденним людям. Нам не можна гаяти час", - сказав комісар з питань зайнятості та соціальних прав Ніколя Шміт.

Для всіх держав-членів Комісія пропонує збільшити попереднє фінансування з 11% до 15% траншу REACT-EU 2021 року.

Крім того, для прикордонних з Україною країн-членів (Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина) та держав-членів, які прийняли найбільшу кількість людей з України щодо їх національного населення (понад 1% у період з 24 лютого 2022 року до 23 березня 2022 року - Австрія, Болгарія, Чехія та Естонія), Комісія пропонує збільшити відсоток до 45%.

Пропозицію мають схвалити Європарламент і Рада ЄС.

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Раніше Європейська комісія схвалила тимчасові заходи, які дозволять державам-членам вдаватися до державної допомоги для підтримки економіки в контексті вторгнення Росії в Україну.

Теми: ЄСЄврокомісіягрошіУкраїна
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