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Еврокомиссия предложила 3,4 млрд евро странам ЕС для помощи беженцам из Украины

"Европейская правда"Среда, 23 марта 2022, 17:12

Европейский союз выделит 3,4 миллиарда евро на фонды восстановления, чтобы помочь странам принять беженцев из Украины, спасающихся от российского вторжения.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Эти деньги пойдут на инвестиции в жилье, образование, здравоохранение, занятость и уход за детьми.

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"Учитывая безотлагательность и серьезность кризиса, вызванного вторжением России в Украину, ЕС ищет новые способы немедленного предоставления ликвидности наиболее пострадавшим государствам-членам. С сегодняшним предложением увеличить ставку предварительного финансирования в рамках программы REACT-EU, 3,4 миллиарда евро будут предоставлены государствам-членам как можно быстрее, чтобы они могли оказать немедленную поддержку нуждающимся людям. Нам нельзя терять время", - сказал комиссар по вопросам занятости и социальных прав Николя Шмит.

Для всех государств-членов Комиссия предлагает увеличить предварительное финансирование с 11% до 15% транша REACT-EU 2021 года.

Кроме того, для приграничных с Украиной стран-членов (Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) и государств-членов, которые приняли наибольшее количество людей из Украины по отношению к их национальному населению (более 1% в период с 24 февраля 2022 года по 23 марта 2022 года - Австрия, Болгария , Чехия и Эстония), Комиссия предлагает увеличить процент до 45%.

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Предложение должны одобрить Европарламент Совет ЕС.

Ранее Европейская комиссия одобрила временные меры, позволяющие государствам-членам прибегать к государственной помощи для поддержки экономики в контексте вторжения России в Украину.

Темы: ЕСЕврокомиссияденьгиУкраина
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