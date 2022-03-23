Еврокомиссия предложила 3,4 млрд евро странам ЕС для помощи беженцам из Украины

Европейский союз выделит 3,4 миллиарда евро на фонды восстановления, чтобы помочь странам принять беженцев из Украины, спасающихся от российского вторжения.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Эти деньги пойдут на инвестиции в жилье, образование, здравоохранение, занятость и уход за детьми.

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"Учитывая безотлагательность и серьезность кризиса, вызванного вторжением России в Украину, ЕС ищет новые способы немедленного предоставления ликвидности наиболее пострадавшим государствам-членам. С сегодняшним предложением увеличить ставку предварительного финансирования в рамках программы REACT-EU, 3,4 миллиарда евро будут предоставлены государствам-членам как можно быстрее, чтобы они могли оказать немедленную поддержку нуждающимся людям. Нам нельзя терять время", - сказал комиссар по вопросам занятости и социальных прав Николя Шмит.

Для всех государств-членов Комиссия предлагает увеличить предварительное финансирование с 11% до 15% транша REACT-EU 2021 года.

Кроме того, для приграничных с Украиной стран-членов (Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) и государств-членов, которые приняли наибольшее количество людей из Украины по отношению к их национальному населению (более 1% в период с 24 февраля 2022 года по 23 марта 2022 года - Австрия, Болгария , Чехия и Эстония), Комиссия предлагает увеличить процент до 45%.

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Предложение должны одобрить Европарламент Совет ЕС.

Ранее Европейская комиссия одобрила временные меры, позволяющие государствам-членам прибегать к государственной помощи для поддержки экономики в контексте вторжения России в Украину.