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Україна отримала 50 "швидких" для евакуації поранених

Катерина ТищенкоСереда, 23 березня 2022, 17:10
Україна отримала 50 швидких для евакуації поранених
фото МОЗ

Україна отримала від міжнародних партнерів 50 автівок швидкої медичної допомоги для потреб Збройних Сил.

Джерело: МОЗ України

Дослівно: "Україна отримала від міжнародних партнерів 50 автівок швидкої медичної допомоги.

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"Швидкі" будуть передані для потреб Збройних сил України, щоб лікарі могли безпечно та в стислі терміни евакуйовувати поранених із зони бойових дій та надавати їм допомогу".

Деталі: У МОЗ зазначили, що автівки Mercedes мають високу прохідність, відповідний рівень захисту та обладнання, необхідне для порятунку життя в умовах бойових дій. "Швидкі" дозволяють евакуювати до 4 поранених одночасно.

Частину автівок вже доставлено до регіонів, де тривають активні бойові дії.

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Теми: медицинавійна
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