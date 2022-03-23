Украина получила 50 "скорых" для эвакуации раненых
Среда, 23 марта 2022, 17:10
Украина получила от международных партнеров 50 автомобилей скорой медицинской помощи для нужд Вооруженных Сил.
Источник: Минздрав Украины
Дословно: "Украина получила от международных партнеров 50 автомобилей скорой медицинской помощи.
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"Скорые" будут переданы для нужд Вооруженных сил Украины, чтобы врачи могли безопасно и в сжатые сроки эвакуировать раненых из зоны боевых действий и оказывать им помощь".
Детали: В Минздраве отметили, что автомобили Mercedes имеют высокую проходимость, соответствующий уровень защиты и оборудование, необходимое для спасения жизни в условиях боевых действий. "Скорые" позволяют эвакуировать до 4 раненых одновременно.
Часть автомобилей уже доставлена в регионы, где продолжаются активные боевые действия.
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