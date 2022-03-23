Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина получила 50 "скорых" для эвакуации раненых

Катерина ТищенкоСреда, 23 марта 2022, 17:10
Украина получила 50 скорых для эвакуации раненых
фото Минздрава

Украина получила от международных партнеров 50 автомобилей скорой медицинской помощи для нужд Вооруженных Сил.

Источник: Минздрав Украины

Дословно: "Украина получила от международных партнеров 50 автомобилей скорой медицинской помощи.

Реклама:

"Скорые" будут переданы для нужд Вооруженных сил Украины, чтобы врачи могли безопасно и в сжатые сроки эвакуировать раненых из зоны боевых действий и оказывать им помощь".

Детали: В Минздраве отметили, что автомобили Mercedes имеют высокую проходимость, соответствующий уровень защиты и оборудование, необходимое для спасения жизни в условиях боевых действий. "Скорые" позволяют эвакуировать до 4 раненых одновременно.

Часть автомобилей уже доставлена ​​в регионы, где продолжаются активные боевые действия.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: медицинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
медицина
Качество турникетов в ВСУ так и не проверили − депутат Боровская
Начмеду, который попросил заменить некачественные турникеты, объявили строгий выговор
Украинские беженцы в Израиле будут получать бесплатную медпомощь до конца года   
Последние новости
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
Все новости...
Реклама: