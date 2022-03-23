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Швеція надасть Україні ще 5000 одиниць протитанкової зброї

"Європейська правда"Середа, 23 березня 2022, 18:25

Швеція надасть Україні додатково 5000 одиниць протитанкової зброї для боротьби із російським вторгненням.

Про це заявив міністр оборони Петер Гультквіст, пише "Європейська правда" із посиланням на Шведське радіо.

За словами міністра, новий пакет військової підтримки також включатиме обладнання для розмінування.

У другій половині дня фінансовий комітет парламенту Швеції обговорить новий пакет воєнної підтримки.

Швеція раніше вже надіслала Україні 5000 одиниць протитанкової зброї, а також іншу військову допомогу.

11 березня стало відомо, що Швеція передасть Україні захисне спорядження, дрони та біноклі для посилення Збройних сил.

Раніше Швеція вже направила 500 млн крон (понад $53 млн) для підтримки Збройних сил України, які борються з російським вторгненням.

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Теми: Швеціязброя
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