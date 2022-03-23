Швеция предоставит Украине еще 5000 единиц противотанкового оружия

Швеция предоставит Украине дополнительно 5000 единиц противотанковых оружия для борьбы с российским вторжением.

Об этом заявил министр обороны Петер Хультквист, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Шведское радио.

По словам министра, новый пакет военной поддержки также будет включать оборудование для разминирования.

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Во второй половине дня финансовый комитет парламента Швеции обсудит новый пакет военной поддержки.

Швеция ранее уже отправила Украине 5000 единиц противотанкового оружия, а также другую военную помощь.

11 марта стало известно, что Швеция передаст Украине защитное снаряжение, дроны и бинокли для усиления Вооруженных сил.

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Ранее Швеция уже направила 500 млн крон (более $53 млн) для поддержки Вооруженных сил Украины, борющихся с российским вторжением.