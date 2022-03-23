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Волонтер звинуватив дві військові адміністрації у корупції: мер Дніпра відповів лайкою

Денис КарловськийСереда, 23 березня 2022, 17:38
Волонтер звинуватив дві військові адміністрації у корупції: мер Дніпра відповів лайкою
Тарас Чмут. Фото з його facebook-сторінки

Очільник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут звинуватив голів військових адміністрацій Вінницької області Сергія Борзова та міста Дніпро Ігоря Маковцева у вимаганні хабарів від волонтерів, через що викликав гнівну реакцію мера Дніпра Бориса Філатова.  

Джерело: facebook-сторінка Чмута

Пряма мова Чмута: "Мені дуже прикро, коли представники Дніпровської та Вінницької військово-цивільних адміністрацій (та інші) вимагають "відкату" у волонтерів за надання листів щодо пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану для захисників та захисниць держави.

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Пане Сергій Борзов, пане Ігор Маковцев - країна обов'язково згадає вашу "допомогу" в умовах війни. Після перемоги. А поки нехай ваші прізвища будуть десь зафіксовані у публічній площині".  

Деталі: За даними Чмута, найбільш часто представники військових адміністрацій вимагають від волонтерів 10% від суми, зазначеної в рахунку про придбання допомоги, або еквівалент 100 автівок.

Чмут звернувся до Офісу президента із закликом ужити відповідних заходів щодо кадрової політики в областях.

ВІДЕО ДНЯ

Мер Дніпра Борис Філатов відреагував розлогим коментарем під дописом Чмута, у якому звинуватив його в безпідставному наклепі. 

Пряма мова Філатова: "Чмуте й тобі подібні, якщо у вас перед тим, як розібратися в питанні, тягнуться руки до клавіатури і виникає безглузде свербіння написати гидоту і облити людей брудом, то тримайте нерви в порядку.

Якщо в тебе і тобі подібних є докази, ти не скаржся до ОП привселюдно, як баба, а йди із заявою, записами розмов та доказами до правоохоронних органів".

Коментар Філатова під дописом Чмута
Коментар Філатова під дописом Чмута
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Деталі: У наступному коментарі він назвав Чмута "покидьком" та вимагає від нього докази про хабарництво. 

 
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Після обурення користувачів у коментарях, міський голова Дніпра ще раз звернувся до Чмута виразом "Відповідай, суко, чого мовчиш? Я на зв’язку".

 

Згодом Філатов залишив ще один лайливий коментар, сказавши, що Чмут уникає розмови з ним та Борзовим. За його словами, Чмут впродовж 5 годин не відповідає на телефонні дзвінки, хоча від моменту публікації Чмутом допису до коментаря Філатова минуло 2 години.

 

Довідково: "Повернись живим" є найбільшим фондом, що займається збором пожертв громадян для матеріально-технічної допомоги Збройним силам України. Зокрема, низка українських банків та уряд через додаток "Дія" створили форму для перерахунку пожертв саме на рахунки "Повернись живим".

Теми: волонтериДніпроВінницька областькорупція
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