Волонтер обвинил две военные администрации в коррупции: мэр Днепра ответил матом

Руководитель благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут обвинил глав военных администраций Винницкой области Сергея Борзова и города Днепра Игоря Маковцева в требовании взяток от волонтеров, из-за чего вызвал гневную реакцию мэра Днепра Бориса Филатова.

Источник: facebook-страница Чмута

Прямая речь Чмута: "Мне очень досадно, когда представители Днепровской и Винницкой военно-гражданских администраций (и другие) требуют "отката" у волонтеров за предоставление писем о пропуске гуманитарной помощи через таможенную границу Украины в условиях военного положения для защитников и защитниц государства.

Господин Сергей Борзов, господин Игорь Маковцев – страна обязательно вспомнит вашу "помощь" в условиях войны. После победы. А пока пусть ваши фамилии будут где-нибудь зафиксированы в публичной плоскости".

Детали: По данным Чмута, наиболее часто представители военных администраций требуют от волонтеров 10% от суммы, указанной в счете о приобретении помощи, или эквивалент помощи, которую можно вместить в 100 автомобилей.

Чмут обратился в Офис президента с призывом принять соответствующие меры по кадровой политике в областях.

Мэр Днепра Борис Филатов отреагировал пространным комментарием под сообщением Чмута, у которого обвинил его в безосновательной клевете.

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Прямая речь Филатова: "Чмут и тебе подобные, если у вас перед тем, как разобраться в вопросе, тянутся руки к клавиатуре и возникает бессмысленный зуд написать мерзости и облить людей грязью, то держите нервы в порядке.

Если у тебя и тебе подобных есть доказательства, ты не жалуйся в ОП публично, как баба, а иди с заявлением, записями разговоров и доказательствами в правоохранительные органы".

Комментарий Филатова под постом Чмута скриншот

Детали: В следующем комментарии он назвал Чмута "подонком" и потребовал от него доказательства взяточничества со стороны военной администрации города.

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После возмущения пользователей в комментариях городской голова Днепра еще раз обратился к Чмуту выражением "Отвечай, сука, чего молчишь? Я на связи".

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Впоследствии Филатов оставил еще один бранный комментарий, сказав, что Чмут избегает разговора с ним и Борзовым. По его словам, Чмут в течение 5 часов не отвечает на телефонные звонки, хотя с момента публикации Чмутом сообщения и появлением комментария Филатова прошло 2 часа.

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Справка: "Повернись живим" является крупнейшим фондом, занимающимся сбором пожертвований граждан для материально-технической помощи Вооруженным силам Украины. В частности, ряд украинских банков и правительство через приложение "Дія" создали форму для перечисления пожертвований именно на счета "Повернись живим".