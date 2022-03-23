Россияне пытаются сорвать посевную кампанию в Украине – Генштаб

скриншот. Херсонские аграрии едут на посевную, несмотря на оккупацию

Российские оккупанты уничтожают сельскохозяйственную технику и ставят под угрозу начало посевной кампании в отдельных регионах Украины.

Источник: Генштаб

Дословно: "Российские оккупанты, в нарушение норм международного гуманитарного права, не прекращают огнем артиллерии, ударами ракет и авиации целенаправленное уничтожение инфраструктуры городов, хаотическое минирование местности и уничтожение сельскохозяйственной техники, что ставит под угрозу начало посевной кампании в отдельных регионах Украины".

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Детали: В Генштабе добавили, что на Волыни, Полесье, Северской и Таврическом направлении действия противника остаются без изменений.

На Слобожанском направлении, в городе Волчанск, оккупанты, демонстрируя "гуманитарную миссию" РФ, организовывали показательную раздачу так называемой "гумпомощи" местным жителям под личную подпись и при наличии паспорта гражданина Украины.

На временно занятых территориях Запорожской области оккупанты, из-за проблем с логистикой, пытаются пополнить запасы топлива и отбирают его у гражданского населения и аграриев.

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Отмечается, что Россия, сорвав все сроки наступательной операции, продолжает рассматривать возможность оцепления отдельных группировок ВСУ для выдвижения очередных ультиматумов во время переговорного процесса.