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Польща і країни Балтії закликали ЄС заборонити автоперевезення вантажів з Росії та Білорусі

Середа, 23 березня 2022, 18:52

Міністри транспорту Польщі, Литви, Латвії та Естонії закликали заборонити автомобільні перевезення вантажів до та з Росії і Білорусі та обмежити заходи суден цих країн до портів ЄС.

Про це йдеться у їхньому спільному листі до єврокомісара з транспорту Адіни Валеан та міністрів транспорту країн ЄС, пише "Європейська правда".

"Оскільки Росія продовжує свою жорстоку війну проти України, а Європейська рада скликає засідання для розгляду подальшої європейської відповіді Росії та Білорусі, ми закликаємо до додаткових заходів у галузі автомобільного та морського транспорту. Заборона на перевезення вантажів російським та білоруським автотранспортом та захід суден двох країн у порти матиме найбільший ефект, якщо буде прийнятий на рівні ЄС. Дії агресора Путіна мають отримати сильну, згуртовану та рішучу відповідь ЄС тут і зараз", — заявив міністр транспорту Литви Маріус Скуодіс.

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У листі також пропонується відкликати дозволи, видані Європейською конференцією міністрів транспорту Росії та Білорусі на міжнародні перевезення вантажів, та припинити дію Конвенції про Міжнародне перевезення вантажів для операцій за участю Росії та Білорусі.

Міністри закликають ЄС вжити всіх необхідних заходів для заборони заходу суден під російським та білоруським прапорами до портів ЄС.

Ціль полягає в тому, щоб створити умови, що перешкоджають легкому обходу існуючих заборон, тому пропонується об'єднати заходи для автомобільного та морського транспорту.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, на пункті пропуску "Кукурики" на кордоні Польщі й Білорусі активісти блокують фури, що прямують до Білорусі та Росії.

Активісти вимагають від уряду Польщі та від влади ЄС повністю заборонити постачання товарів до держави-агресора.

Ці вимоги вже знайшли відгук у Варшаві: прем’єр Польщі закликав ЄС повністю заборонити торгівлю з Росією.

Теми: ПольщасанкціїЄС
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