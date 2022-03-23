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Польша и страны Балтии призвали ЕС запретить автоперевозку грузов из России и Беларуси

Среда, 23 марта 2022, 19:52

Министры транспорта Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали к запрету автомобильных перевозок грузов в/из России и Беларуси и ограничению заходов судов этих стран в порты ЕС.

Об этом говорится в их совместном письме к еврокомиссару по транспорту Адине Валеан и министрам транспорта стран ЕС, пишет "Европейская правда".

"Поскольку Россия продолжает свою жестокую войну против Украины, а Европейский совет созывает заседание для рассмотрения дальнейшего европейского ответа России и Беларуси, мы призываем к дополнительным мерам в области автомобильного и морского транспорта. Запрет на перевозку грузов российским и белорусским автотранспортом и заход судов двух стран в порты будет иметь наибольший эффект, если будет принят на уровне ЕС. Действия агрессора Путина должны получить сильный, сплоченный и решительный ответ ЕС здесь и сейчас", — заявил министр транспорта Литвы Мариус Скуодис.

В письме также предлагается отозвать разрешения, выданные Европейской конференцией министров транспорта (ЕКМТ) России и Беларуси на международные перевозки грузов, и прекратить действие Конвенции о Международной перевозке грузов для операций с участием России и Беларуси.

Министры призывают ЕС принять все необходимые меры для запрета захода судов под российским и белорусским флагами в порты ЕС. Цель состоит в том, чтобы создать условия, препятствующие легкому обходу существующих запретов, поэтому предлагается объединить меры для автомобильного и морского транспорта.

Напомним, на пункте пропуска "Кукурики" на границе Польши и Беларуси активисты блокируют фуры, следующие в Беларусь и Россию.

Активисты требуют от правительства Польши и от властей ЕС полностью запретить поставки товаров в государство-агрессор. Эти требования уже нашли отклик в Варшаве: премьер Польши призвал ЕС полностью запретить торговлю с Россией.

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Темы: ПольшасанкцииЕС
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