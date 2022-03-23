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Росіяни втратили на війні з Україною до 40 тисяч солдатів – НАТО

Альона Мазуренко Середа, 23 березня 2022, 18:55
Росіяни втратили на війні з Україною до 40 тисяч солдатів – НАТО

Представник НАТО заявив на брифінгу, що втрати російської армії в Україні вбитими можуть становити від 7 до 15 тисяч людей, а загальні втрати, рахуючи з пораненими, зниклими безвісти та полоненими - до 40 тисяч.

Джерело: кореспондент "Голосу Америки" Джеф Селдін 

Дослівно: "7 000 – 15 000 російських солдатів, ймовірно, вбиті в Україні, згідно з даними НАТО.

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Загальні втрати, включаючи поранених, полонених та зниклих безвісти, можуть становити від 30 000 до 40 000 осіб".

Деталі: Про це йшлося на брифінгу НАТО для журналістів на умовах анонімності.

Зазначається, що ця інформація ґрунтується на розвідданих України та власних спостереженнях.

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Теми: НАТОРосіявійнаУкраїна
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