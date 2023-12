Росіяни втратили на війні з Україною до 40 тисяч солдатів – НАТО

Представник НАТО заявив на брифінгу, що втрати російської армії в Україні вбитими можуть становити від 7 до 15 тисяч людей, а загальні втрати, рахуючи з пораненими, зниклими безвісти та полоненими - до 40 тисяч.

Джерело: кореспондент "Голосу Америки" Джеф Селдін

Дослівно: "7 000 – 15 000 російських солдатів, ймовірно, вбиті в Україні, згідно з даними НАТО.

Загальні втрати, включаючи поранених, полонених та зниклих безвісти, можуть становити від 30 000 до 40 000 осіб".

Деталі: Про це йшлося на брифінгу НАТО для журналістів на умовах анонімності.

Зазначається, що ця інформація ґрунтується на розвідданих України та власних спостереженнях.

BREAKING: 7,000-15,000 #Russia|n troops likely killed in #Ukraine, per a @NATO official briefing reporters on condition of anonymity



Total losses -including wounded, captured or missing- could be in the 30,000-40,000 range



Estimates based on #Ukraine intel, observations