Россияне потеряли в войне с Украиной до 40 тысяч солдат – НАТО

Представитель НАТО заявил на брифинге, что потери российской армии в Украине убитыми могут составлять от 7 до 15 тысяч человек, а общие потери, считая с ранеными, пропавшими без вести и плененными – до 40 тысяч.

Источник: корреспондент "Голоса Америки" Джефф Селдин

Дословно: "7 000 – 15 000 российских солдат, вероятно, убиты в Украине, согласно данным НАТО.

Общие потери, включая раненых, пленных и пропавших без вести, могут составлять от 30 000 до 40 000 человек".

Детали: Об этом говорилось на официальном брифинге для журналистов на условиях анонимности.

Отмечается, что эта информация основана на разведданных Украины и собственных наблюдениях.

