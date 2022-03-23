ЄС подвоїв фінансування військової допомоги Україні до 1 млрд євро

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення подвоїти фінансування для України в рамках Європейського фонду миру на тлі російської агресії.

Про це йдеться у заяві на сайті Ради, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні Рада ухвалила два заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру (EPF), які дозволять ЄС і надалі підтримувати можливості та стійкість Збройних сил України для захисту територіальної цілісності та суверенітету країни, а також захисту цивільного населення від російської військової агресії, що триває", - йдеться у заяві.

Заходи допомоги збільшать початковий бюджет, оголошений 28 лютого 2020 року, на додаткові 500 мільйонів євро, подвоївши його початкову суму до 1 мільярда євро.

Узгоджені заходи допомоги фінансуватимуть як надання обладнання та предметів постачання, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки та паливо, так і військового обладнання та платформ, призначених для доставки летального озброєння в оборонних цілях. Термін дії допомоги також продовжується на 12 місяців.

"Неспровокована та необґрунтована військова агресія Росії проти України грубо порушує міжнародне право та принципи Статуту ООН та підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність. Росія та її спільниця Білорусь несуть повну відповідальність за цю агресивну війну, і винні будуть притягнуті до відповідальності за свої злочини, у тому числі за невиборчі напади на громадянське населення та цивільні об'єкти", - йдеться у заяві.

ЄС вимагає, щоб Росія припинила військові дії та негайно та беззастережно вивела всі сили та військову техніку з усієї території України, а також повністю поважала територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України у її міжнародно визнаних кордонах.

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Нагадаємо, 18 березня Україна отримала другий транш у розмірі 300 млн євро з пакета екстреної макрофінансової допомоги від Євросоюзу.