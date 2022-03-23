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ЕС удвоил финансирование военной помощи Украине до 1 млрд евро

Среда, 23 марта 2022, 19:22

Совет Европейского союз утвердил решение удвоить финансирование Украины в рамках Европейского фонда мира на фоне российской агрессии.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня Совет принял две меры помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF), которые позволят ЕС и в дальнейшем поддерживать возможности и устойчивость Вооруженных сил Украины для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также защиты гражданского населения от продолжающейся российской военной агрессии", - говорится в заявлении.

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Меры помощи увеличат первоначальный бюджет, объявленный 28 февраля 2020 года, на дополнительные 500 миллионов евро, тем самым удвоив его первоначальную сумму до 1 миллиарда евро.

Согласованные меры помощи будут финансировать как предоставление оборудования и предметов снабжения, таких как средства индивидуальной защиты, аптечки и топливо, так и военного оборудования и платформ, предназначенных для доставки летального вооружения в оборонительных целях. Срок действия помощи также продлевается на 12 месяцев.

"Неспровоцированная и необоснованная военная агрессия России против Украины грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Россия и ее сообщница Беларусь несут полную ответственность за эту агрессивную войну, и виновные будут привлечены к ответственности за свои преступления, в том числе за неизбирательные нападения на гражданское население и гражданские объекты", - говорится в заявлении.

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ЕС требует, чтобы Россия прекратила военные действия и немедленно и безоговорочно вывела все силы и военную технику со всей территории Украины, а также полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах.

Напомним, 18 марта Украина получила второй транш в размере 300 млн евро из пакета экстренной макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Темы: ЕС
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