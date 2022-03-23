Київщина: росіяни обстріляли блокпост у Славутичі, місто заблоковане

У середу росіяни обстріляли блокпост у Славутичі Київської області.

Джерело: мер Славутича Юрій Фомічев у зверненні

Пряма мова: "Був обстріляний наш блокпост. Висування противника в наш бік не відбулося, але ми розуміємо, що він поряд".

Реклама:

Деталі: Фомічев закликав містян не нехтувати сигналами тривоги і ховатися в укриття.

Він також повідомив, що місто наразі заблоковане й виїхати з нього неможливо.

Пряма мова: "Сьогодні жодних коридорів немає, і виїзд зі Славутича неможливий, навіть не плануйте це найближчими днями. Так само важка ситуація з підвозом продуктів, гуманітарної допомоги. Зараз ми відрізані".