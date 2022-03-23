Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Київщина: росіяни обстріляли блокпост у Славутичі, місто заблоковане

Катерина ТищенкоСереда, 23 березня 2022, 20:23
фото: Суспільне

У середу росіяни обстріляли блокпост у Славутичі Київської області.

Джерело: мер Славутича Юрій Фомічев у зверненні

Пряма мова: "Був обстріляний наш блокпост. Висування противника в наш бік не відбулося, але ми розуміємо, що він поряд".

Деталі: Фомічев закликав містян не нехтувати сигналами тривоги і ховатися в укриття.

Він також повідомив, що місто наразі заблоковане й виїхати з нього неможливо.

Пряма мова: "Сьогодні жодних коридорів немає, і виїзд зі Славутича неможливий, навіть не плануйте це найближчими днями. Так само важка ситуація з підвозом продуктів, гуманітарної допомоги. Зараз ми відрізані".

Теми: Київська областьвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росіяни вдарили ракетами по нафтобазі на Рівненщині 

На перемовинах у Білорусі у 3 людей були симптоми отруєння, включно з Абрамовичем – ЗМІ

відеоІрпінь звільнили від окупантів – мер

Країни Великої Сімки не платитимуть за газ в рублях

Херсонщина: в Генічеську почали давати рублі – пенсіонери міняють їх на гривні

Маріуполю потрібна повна евакуація: це близько 160 тисяч людей – мер

Усі новини...
Київська область
Захисники взяли в кільце Ірпінь, Бучу і Гостомель, але низка сіл під Києвом окуповані
Поліція відновлює роботу в Ірпені під Києвом
На 23 березня погоджено 9 гуманітарних коридорів – Верещук
Останні новини
21:38
Глава МЗС Британії: ми не повинні дозволити продати Україну
21:32
Укрзалізниця відновлює продаж квитків на 10 днів наперед
21:21
Росіяни вдарили ракетами по нафтобазі на Рівненщині 
21:18
У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону проросійських партій
21:10
Окупанти викрали чоловіка на Сумщині й допитували на Київщині
21:03
Україна планує експортувати електроенергію до Польщі
20:58
Як чинити спротив окупантам – бійці ССО розробили практичний порадник
20:50
У Тростянці окупанти закатували чоловіка
20:48
США розмістять у Німеччині шість літаків радіоелектронної боротьби
20:47
На білоруській залізниці КДБ затримує працівників – ЗМІ
Усі новини...