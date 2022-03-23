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Киевщина: россияне обстреляли блокпост в Славутиче, город заблокирован

Катерина ТищенкоСреда, 23 марта 2022, 19:23
Киевщина: россияне обстреляли блокпост в Славутиче, город заблокирован
фото: Суспільне

В среду россияне обстреляли блокпост в Славутиче в Киевской области.

Источник: мэр Славутича Юрий Фомичев в обращении

Прямая речь: "Был обстрелян наш блокпост. Выдвижения противника в нашу сторону не произошло, но мы понимаем, что он рядом".

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Детали: Фомичев призвал горожан не пренебрегать сигналами тревоги и прятаться в укрытия.

Он также сообщил, что город заблокирован и выехать из него невозможно.

Прямая речь: "Сегодня никаких коридоров нет, и выезд из Славутича невозможен, даже не планируйте это в ближайшие дни. Также тяжелая ситуация с подвозом продуктов, гуманитарной помощи. Сейчас мы отрезаны".

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Темы: Киевская областьвойна
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