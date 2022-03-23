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Україна отримала першу частину зброї від США із нового пакету на $800 млн

Середа, 23 березня 2022, 20:52

Перші постачання нової військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів, яку президент США Джо Байден направив Україні, почали надходити до країни.

Про це у коментарі CNN повідомив представник адміністрації президента, пише "Європейська правда".

Байден оголосив про новий пакет минулого тижня після того, як президент України Володимир Зеленський звернувся до Конгресу із закликом про додаткову допомогу.

За словами чиновника, США продовжать передачу решти допомоги в Україну якнайшвидше, враховуючи, що серед іншого допомога включає 800 зенітних систем Stinger та 100 безпілотників. Обидва види зброї вважаються критично важливими для оборони України.

США майже завершили постачання більшої частини пакету на 200 мільйонів доларів, оголошеного Байденом 12 березня, включаючи всі зенітні системи Stinger та більшу частину протитанкових ракет Javelin.

Очікується, що обладнання, що залишилося, з цього пакета буде доставлено найближчим часом, сказав чиновник, хоча не назвав точних термінів.

Нагадаємо, адміністрація Байдена планує цього тижня запустити процес з метою полегшити приїзд до Сполучених Штатів деяких категорій українців, які втікають від війни.

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Теми: СШАзброявійна
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