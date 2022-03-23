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Украина получила первую часть оружия от США из нового пакета на $800 млн

Среда, 23 марта 2022, 19:52

Первые поставки новой военной помощи на сумму 800 миллионов долларов, которую президент США Джо Байден направил Украине, начали поступать в страну.

Об этом в комментарии CNN сообщил представитель администрации президента, пишет "Европейская правда".

Байден объявил о новом пакете на прошлой неделе после того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился к Конгрессу с призывом о дополнительной помощи.

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По словам чиновника, США продолжат передачу остальной помощи в Украину как можно быстрее, учитывая, что среди прочего помощь включает 800 зенитных систем Stinger и 100 беспилотников. Оба вида оружия считаются критически важными для обороны Украины.

США почти завершили поставку большей части пакета на 200 миллионов долларов, объявленного Байденом 12 марта, включая все зенитные системы Stinger и большую часть противотанковых ракет Javelin.

Ожидается, что оставшееся оборудование из этого пакета будет доставлено в ближайшее время, сказал чиновник, хотя не назвал точные сроки.

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Напомним, администрация Байдена планирует на этой неделе запустить процесс с целью облегчить приезд в Соединенные Штаты некоторых категорий украинцев, бегущих от войны.

Темы: СШАоружиевойна
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