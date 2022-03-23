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Німеччина планує передати Україні 2000 гранатометів - ЗМІ

Середа, 23 березня 2022, 20:09

Німеччина має намір передати Україні 2000 гранатометів для допомоги у спротиві російській агресії. 

Як пише Tagesspiegel, про це стало відомо журналістам dpa. За їхньою інформацією, такий запит від Міноборони Німеччини пролунав 23 березня на засіданні федеральної ради безпеки. 

Коли саме можуть передати цю зброю, наразі невідомо. 

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Раніше Німеччина передала Україні 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ЗРК Stinger зі складів Бундесверу, а також 500 із обіцяних 2700 "Стріл" з давніших запасів.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок у середу в Бундестазі повідомила що, решта "Стріл" наразі у процесі передачі.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник висловив розчарування діями німецького уряду у питанні поставок озброєння Києву, зазначивши, що на запит зі списком необхідного немає відповіді вже три тижні. 

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Запити включав, серед іншого, танки та бронетранспортери, артилерійські системи, самохідні гаубиці, бойові літаки та гелікоптери. Також у списку є легкі зенітні комплекси, розвідувальні та бойові безпілотники.

Теми: Німеччинавійна
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