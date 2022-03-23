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Германия планирует передать Украине 2000 гранатометов

Среда, 23 марта 2022, 20:09

Германия намерена передать Украине 2000 гранатометов для помощи в сопротивлении российской агрессии.

Как пишет Tagesspiegel, об этом стало известно журналистам dpa.

По их информации, такой запрос от Минобороны Германии поступил 23 марта на заседании федерального совета безопасности.

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Когда именно могут передать это оружие, неизвестно.

Ранее Германия передала Украине 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ЗРК Stinger из складов Бундесвера, а также 500 из обещанных 2700 "Стрел" из более давних запасов.

Министр иностранных дел Анналена Бербок в среду в Бундестаге сообщила, что остальные "Стрелы" сейчас в процессе передачи.

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил разочарование действиями немецкого правительства в вопросе поставок вооружения Киеву, отметив, что на запрос со списком необходимого ответа нет уже три недели.

Запросы включали, среди прочего, танки и бронетранспортеры, артиллерийские системы, самоходные гаубицы, боевые самолеты и вертолеты. Также в списке есть легкие зенитные комплексы, разведывательные и боевые беспилотники.

Темы: Германиявойна
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