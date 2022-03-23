Германия планирует передать Украине 2000 гранатометов

Германия намерена передать Украине 2000 гранатометов для помощи в сопротивлении российской агрессии.

Как пишет Tagesspiegel, об этом стало известно журналистам dpa.

По их информации, такой запрос от Минобороны Германии поступил 23 марта на заседании федерального совета безопасности.

Когда именно могут передать это оружие, неизвестно.

Ранее Германия передала Украине 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ЗРК Stinger из складов Бундесвера, а также 500 из обещанных 2700 "Стрел" из более давних запасов.

Министр иностранных дел Анналена Бербок в среду в Бундестаге сообщила, что остальные "Стрелы" сейчас в процессе передачи.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил разочарование действиями немецкого правительства в вопросе поставок вооружения Киеву, отметив, что на запрос со списком необходимого ответа нет уже три недели.

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Запросы включали, среди прочего, танки и бронетранспортеры, артиллерийские системы, самоходные гаубицы, боевые самолеты и вертолеты. Также в списке есть легкие зенитные комплексы, разведывательные и боевые беспилотники.