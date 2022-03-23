Кулеба закликав бойкотувати Renault через відмову припинити роботу в Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав до бойкоту французького автовиробника Renault через відмову припинити роботу в Росії.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Renault відмовляється виходити з Росії. Не те, щоб когось дивувало, коли Renault підтримує жорстоку загарбницьку війну в Європі. Але помилки повинні мати ціну, особливо якщо вони повторюються. Я закликаю клієнтів і підприємства по всьому світу бойкотувати Group Renault", - написав Кулеба.

Реклама:

Кулеба проілюстрував допис фотоколажем, на якому англійською мовою міститься напис "Group Renault - спонсор Путінської війни".

Французький автовиробник Renault призупинив виробництво на своєму заводі у Москві 28 лютого. Проте 21 березня - всупереч тенденції багатьох інших великих світових компаній, які повністю розірвали зв'язки з Росією через війну з Україною, заявив про відновлення виробництва.

Але вже наступного дня компанія заявила, що перезапустила виробництво лише на три дні.

ВІДЕО ДНЯ

Renault володіє контрольним пакетом акцій російського автовиробника "АвтоВАЗ" з кінця 2016 року. Компанія має більші операції в країні, ніж більшість її європейських конкурентів, з 40 000 місцевих працівників.