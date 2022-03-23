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Кулеба призвал бойкотировать Renault из-за отказа прекратить работу в России

Среда, 23 марта 2022, 20:38

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал к бойкоту французского автопроизводителя Renault из-за отказа прекратить работу в России.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Renault отказывается выходить из России. Не то чтобы кого-то удивляло, когда Renault поддерживает жестокую захватническую войну в Европе. Но ошибки должны иметь цену, особенно если они повторяются. Я призываю клиентов и предприятия по всему миру бойкотировать Group Renault", - написал Кулеба.

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Кулеба проиллюстрировал сообщение фотоколлажем, на котором на английском языке содержится надпись "Group Renault - спонсор Путинской войны".

Напомним, французский автопроизводитель Renault приостановил производство на своем заводе в Москве 28 февраля. Однако 21 марта - вопреки тенденции многих других крупных мировых компаний, полностью разорвавших связи с Россией из-за войны с Украиной, заявил о возобновлении производства.

Но уже на следующий день компания заявила, что возобновляет работу только на три дня.

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Renault владеет контрольным пакетом акций российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" с конца 2016 года. Компания имеет большие операции в стране, чем большинство европейских конкурентов, с 40 000 местных работников. 

Темы: Кулеба ДмитрийФранциясанкциивойна
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