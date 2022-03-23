Гумкоридори: за день вивезли 4,5 тисячі людей, на Запоріжжі окупанти блокували колону

У Запорізькій області російські окупанти утримували колону автобусів для евакуації людей з міста Пологи до Запоріжжя.

Джерело: голова МінТОТ Ірина Верещук на брифінгу

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Дослівно: "Колону автобусів для евакуації людей з міста Пологи до Запоріжжя окупанти утримували на блокпості у місті Василівка. Зараз їх вже пропустили і вони продовжили рух по маршруту, та завтра зранку з міста Токмак будуть вивозити людей".

Деталі: Загалом із 9 гуманітарних коридорів у середу спрацювало 7. Всього за день евакуйовано 4 554 людини.

Зокрема, на Донеччині з Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті дісталися 2 912 людей.

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При цьому автобуси і вантажівки з гуманітарною допомогою, які ще у вівторок доїхали до Бердянська, були цілий день заблоковані окупаційними військами на в’їзді до міста.

Також цілий день на блокпості у місті Василівка окупанти утримували додаткову колону автобусів для евакуації маріупольців і бензовоз. Колона залишиться на ніч у місті Токмак і в четвер зранку продовжить рух до міста Бердянськ.

Верещук також повідомила, що у четвер мають бути звільнені рятувальники з ДСНС та водії автобусів, яких у вівторок безпідставно затримали у місті Мангуш.

У Запорізькій області з міста Гуляйполе до Запоріжжя вдалося евакуйовати 51 людину і завезти в місто гуманітарну допомогу.

На Київщині з селищ Велика Димерка та Богданівка до Броварів евакуювали 769 людей, з села Светильня до Броварів – 150 людей.

Водночас із Бородянки до Білої Церкви знову не вдалося витягти людей через порушення режиму тиші з боку окупаційних військ.

На Луганщині з міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Креміна та селища Ніжнє евакуйовано до міста Бахмут 672 людини. Також гуманітраними коридорами до цих міст було доставлено 60 тон гуманітарної допомоги.