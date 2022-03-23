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Гумкоридоры: вывезли 4,5 тысячи человек, в Запорожской области оккупанты блокировали колонну

Катерина ТищенкоСреда, 23 марта 2022, 21:01
Гумкоридоры: вывезли 4,5 тысячи человек, в Запорожской области оккупанты блокировали колонну
Ирина Верещук, фото МинТОТ

В Запорожской области российские оккупанты удерживали колонну автобусов для эвакуации людей из города Пологи в Запорожье.

Источник: глава МинТОТ Ирина Верещук на брифинге

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Дословно: "Колонну автобусов для эвакуации людей из города Пологи в Запорожье оккупанты удерживали на блокпосте в Васильевке. Сейчас их уже пропустили, и они продолжили движение по маршруту, и завтра утром из города Токмак будут вывозить людей".

Детали: Всего из 9 гуманитарных коридоров в среду сработало 7. Всего за день эвакуировано 4 554 человека.

В частности, в Донецкой области из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте добрались 2 912 человек.

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При этом автобусы и грузовики с гуманитарной помощью, еще во вторник доехавшие в Бердянск, были целый день заблокированы оккупационными войсками на въезде в город.

Также целый день на блокпосте в Васильевке оккупанты удерживали дополнительную колонну автобусов для эвакуации мариупольцев и бензовоз. Колонна останется на ночь в городе Токмак и в четверг утром продолжит движение в Бердянск.

Верещук также сообщила, что в четверг должны быть освобождены спасатели из ГСЧС и водители автобусов, которых во вторник безосновательно задержали в городе Мангуш.

В Запорожской области из города Гуляйполе в Запорожье удалось эвакуировать 51 человека и ввезти в город гуманитарную помощь.

В Киевской области из поселков Большая Дымерка и Богдановка в Бровары эвакуировали 769 человек, из села Светильня в Бровары – 150 человек.

В то же время, из Бородянки в Белую Церковь снова не удалось извлечь людей из-за нарушения режима тишины со стороны оккупационных войск.

В Луганской области из городов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Кременная и поселка Нижнее эвакуировано в город Бахмут 672 человека. Также гуманитарными коридорами в эти города было доставлено 60 тонн гуманитарной помощи.

Темы: эвакуацияВерещук
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