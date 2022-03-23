У Чернігові снаряд окупантів пошкодив аміакопровід

У Чернігові внаслідок потрапляння російського снаряду сталося пошкодження магістрального аміакопроводу.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram

Дослівно: "Російські окупанти здійснили обстріли району розташування одного з харчових підприємств міста.

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О 18.50 внаслідок потрапляння снаряду в машинну залу підприємства сталося пошкодження магістрального аміакопроводу та осколкове пошкодження однієї ємності. Станом на 20.10 підрозділи ДСНС обстежували ємності та запірну арматуру.

Концентрація випарів аміаку в межах допустимої норми. Жертв та постраждалих (попередньо) немає".

Деталі: Чаус повідомив, що на той момент тривала ліквідація пожежі на складі готової продукції та тари.

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Він додав, що обстріли міста тривають, і подальші ураження підприємства потенційно можуть призвести до витоку аміаку.

Чаус нагадав, що аміак – легший за повітря, тому швидко піднімається вгору. Це безбарвний газ з різким запахом, схожим на запах нашатирного спирту.

Правила поведінки в умовах викиду (виливу) аміаку: