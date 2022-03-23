В Чернигове снаряд оккупантов повредил аммиакопровод
В Чернигове в результате попадания российского снаряда произошло повреждение магистрального аммиакопровода.
Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram
Дословно: "Российские оккупанты произвели обстрелы района расположения одного из пищевых предприятий города.
В 18.50 в результате попадания снаряда в машинный зал предприятия произошло повреждение магистрального аммиакопровода и осколочное повреждение одной емкости. По состоянию на 20:10 подразделения ГСЧС обследовали емкости и запорную арматуру.
Концентрация испарений аммиака в пределах допустимой нормы. Жертв и пострадавших (предварительно) нет".
Детали: Чаус сообщил, что в тот момент продолжалась ликвидация пожара на складе готовой продукции и тары.
Он добавил, что обстрелы города продолжаются, и дальнейшие поражения предприятия могут привести к утечке аммиака.
Чаус напомнил, что аммиак – легче воздуха, поэтому быстро поднимается вверх. Это бесцветный газ с резким запахом, похожим на запах нашатырного спирта.
Правила поведения в условиях выброса аммиака:
- выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;
- если нет возможности выйти из района заражения, необходимо укрыться в укрытиях, подвалах, нижних этажах. В помещении или укрытии следует загерметизировать окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);
- в квартире желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать (вытягивает чистый воздух и затягивает загрязненный);
- если чувствуете запах аммиака – дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты).