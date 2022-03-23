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На "Укрзалізницю" здійснили хакерську атаку 

Альона Мазуренко Середа, 23 березня 2022, 22:25

Через хакерську атаку на провайдерів зв'язку онлайн-сервіси "Укрзалізниці" з продажу квитків та телефонія наразі тимчасово недоступні.

Джерело: пресслужба Укрзалізниці

Дослівно: "Через масову атаку на провайдерів зв'язку онлайн-сервіси з продажу квитків та телефонія Укрзалізниці наразі тимчасово недоступні.

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Пасажирські дані у безпеці, на рух поїздів ситуація також не вплине".

Деталі: В УЗ додали, що зв'язок із залізницею можливий через соцмережі, а контактний центр Укрзалізниці тимчасово працюватиме за номерами: 044 465 33 44, 044 465 03 87.

Теми: Укрзалізницяхакери
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