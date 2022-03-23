На "Укрзалізницю" совершили хакерскую атаку

Из-за хакерской атаки на провайдеров связи онлайн-сервисы "Укрзализныци" по продаже билетов и телефония пока временно недоступны.

Источник: прессслужба Укрзализныци

Дословно: "Из-за массовой атаки на провайдеров связи онлайн-сервисы по продаже билетов и телефония "Укрзалізниці" пока временно недоступны.

Пассажирские данные в безопасности, движение поездов ситуация также не повлияет".

Детали: В УЗ добавили, что связь с железной дорогой возможна через соцсети, а контактный центр Укрзализныци будет временно работать по номерам: 044 465 33 44, 044 465 03 87.