Геноцид та військові злочини: польський Сейм прийняв резолюцію про агресію РФ

Польський Сейм ухвалив резолюцію про вчинення Росією військових злочинів і злочинів проти людства, а також порушення прав людини в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl.

"Сейм Республіки Польща рішуче засуджує акти тривалого насильства, воєнні злочини, злочини проти людства, акти геноциду, системні порушення прав людини та інші злочинні порушення міжнародного права, вчинені на території суверенної України збройними силами Російської Федерації разом із союзниками за наказом військових головнокомандувачів під прямим суверенітетом президента Володимира Путіна", – говориться в резолюції.

"Сейм Республіки Польща закликає всі держави, які визнають суверенітет, територіальну цілісність та право на самовизначення України, всіма засобами підтримати ініціювання та проведення судових розглядів у Міжнародному Суді та Міжнародному кримінальному суді, а також використовувати свої повноваження в усіх міжнародних організаціях, членами яких вони є, з метою притягнення до відповідальності Володимира Путіна, членів Ради безпеки Росії та командувачів збройними силами Російської Федерації за вчинення військових злочинів, злочинів проти людства, актів геноциду, а також системних порушень прав людини, вчинених на території суверенної України", – зазначають польські депутати.

Вони визнають – "загальнодоступні докази цих злочинів виправдовують визнання Володимира Путіна… військовим злочинцем".

"Сейм Республіки Польща звертається до парламентів демократичних країн світу та до Європейського парламенту з проханням визнати Володимира Путіна, членів Ради безпеки Росії та командувачів збройними силами Російської Федерації особами, безпосередньо відповідальними за ці дії та накладати на них найширші санкції", – йдеться у постанові.

Нагадаємо, напередодні російський посол у Польщі Сергєй Андрєєв був викликаний у польське МЗС в середу вранці, де йому вручили ноту про видворення 45 російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві.

Також російських військових звинувачують у військових злочинах і в Держдепі США.

"Сьогодні я можу оголосити, що, ґрунтуючись на наявній на даний момент інформації, уряд США вважає, що російські військові скоїли військові злочини в Україні. Наша оцінка ґрунтується на ретельному аналізі доступної інформації з відкритих та розвідувальних джерел", - йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.