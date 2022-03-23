Геноцид и военные преступления: польский Сейм принял резолюцию об агрессии РФ

Польский Сейм принял резолюцию о совершении Россией военных преступлений и преступлений против человечества, а также нарушении прав человека в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl

"Сейм Республики Польша решительно осуждает акты длительного насилия, военные преступления, преступления против человечества, акты геноцида, системные нарушения прав человека и другие преступные нарушения международного права, совершенные на территории суверенной Украины вооруженными силами Российской Федерации вместе с союзниками по приказу военных главнокомандующих президента Владимира Путина", – говорится в резолюции.

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"Сейм Республики Польша призывает все государства, признающие суверенитет, территориальную целостность и право на самоопределение Украины, всеми средствами поддержать инициирование и проведение судебных разбирательств в Международном Суде и Международном уголовном суде, а также использовать свои полномочия во всех международных организациях, членами которых они являются , с целью привлечения к ответственности Владимира Путина, членов Совета безопасности России и командующих вооруженными силами Российской Федерации за совершение военных преступлений, преступлений против человечества, актов геноцида, а также системных нарушений прав человека, совершенных на территории суверенной Украины", – отмечают польские депутаты.

Они признают – "общедоступные доказательства этих преступлений оправдывают признание Владимира Путина… военным преступником".

"Сейм Республики Польша обращается в парламенты демократических стран мира и в Европейский парламент с просьбой признать Владимира Путина, членов Совета безопасности России и командующих вооруженными силами Российской Федерации лицами, непосредственно ответственными за эти действия и налагать на них широчайшие санкции", – говорится в постановлении.

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Напомним, накануне российский посол в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД в среду утром, где ему вручили ноту о выдворении 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

Также российские военные обвиняются в военных преступлениях и в Госдепе США.