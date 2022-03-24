У НАТО зараз немає консенсусу щодо миротворчої місії в Україні - Кулеба

У НАТО наразі немає консенсусу щодо ідеї запровадження миротворчої місії в Україну.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Так, це революційна ініціатива, і для того, щоб її реалізувати, необхідний консенсус усіх членів Альянсу. Наразі такого консенсусу немає", - сказав Кулеба.

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Міністр зазначив, що не чекає на прориви від саміту НАТО 24 березня.

"Ні, на жаль, не чекаю, тому що об'єктивно оцінюю ситуацію всередині Альянсу та його готовність до якихось жорстких радикальних дій. На даний момент, конкретно на сьогодні, на завтра такого немає. Але треба працювати, і результат неодмінно буде, просто згодом", - сказав він.

На думку Кулеби, спеціально до саміту НАТО Росія розганяє свою істерику про те, що не можна допомагати Україні і що це сприйматиметься як втягування НАТО у війну.

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"Це робиться спеціально - для того, щоб відлякати партнерів. Але ми бачимо, як низка країн НАТО послідовно, незважаючи на всі залякування з боку Росії, підтримують нас практичними діями", - додав він.

Кулеба додав, що Україні не вистачає практичної підтримки з боку Альянсу, а не тільки з боку окремих партнерів. Крім того, Кулеба запевнив, що Україна не знімає з порядку денного тему закриття неба над Україною.

"Скільки б не говорили в НАТО про те, що на даний момент це неможливо, але це треба робити, і ми надалі пробиватимемо цю історію, тому що це шлях зберегти життя українців і зберегти наші міста від руйнувань", - пояснив Кулеба.

Минулого тижня Польща заявила, що в Україну слід відправити міжнародну миротворчу місію та надати їй засоби для захисту.

Наразі Міністерство оборони Польщі працює над проєктом створення миротворчої місії НАТО в Україні, але президент Анджей Дуда може відхилити документ, якщо не отримає "зелене світло" від США.