Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У НАТО зараз немає консенсусу щодо миротворчої місії в Україні - Кулеба

Четвер, 24 березня 2022, 01:11

У НАТО наразі немає консенсусу щодо ідеї запровадження миротворчої місії в Україну.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Так, це революційна ініціатива, і для того, щоб її реалізувати, необхідний консенсус усіх членів Альянсу. Наразі такого консенсусу немає", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що не чекає на прориви від саміту НАТО 24 березня.

"Ні, на жаль, не чекаю, тому що об'єктивно оцінюю ситуацію всередині Альянсу та його готовність до якихось жорстких радикальних дій. На даний момент, конкретно на сьогодні, на завтра такого немає. Але треба працювати, і результат неодмінно буде, просто згодом", - сказав він.

На думку Кулеби, спеціально до саміту НАТО Росія розганяє свою істерику про те, що не можна допомагати Україні і що це сприйматиметься як втягування НАТО у війну.

"Це робиться спеціально - для того, щоб відлякати партнерів. Але ми бачимо, як низка країн НАТО послідовно, незважаючи на всі залякування з боку Росії, підтримують нас практичними діями", - додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Кулеба додав, що Україні не вистачає практичної підтримки з боку Альянсу, а не тільки з боку окремих партнерів. Крім того, Кулеба запевнив, що Україна не знімає з порядку денного тему закриття неба над Україною.

"Скільки б не говорили в НАТО про те, що на даний момент це неможливо, але це треба робити, і ми надалі пробиватимемо цю історію, тому що це шлях зберегти життя українців і зберегти наші міста від руйнувань", - пояснив Кулеба.

Минулого тижня Польща заявила, що в Україну слід відправити міжнародну миротворчу місію та надати їй засоби для захисту.

Наразі Міністерство оборони Польщі працює над проєктом створення миротворчої місії НАТО в Україні, але президент Анджей Дуда може відхилити документ, якщо не отримає "зелене світло" від США.

powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Ердогана вважають забаганки РФ щодо ОРДЛО й Криму нездійсненними

Повітряні сили "приземлили" 17 цілей противника, з них - 8 літаків

Без ейфорії, але й без самонакручування: Зеленський дав пораду українцям

Зеленський застеріг від пасивних санкцій: Ми повинні чекати на хімічну зброю?

Високопосадовець США сказав, що Абрамовича і членів української делегації не труїли – Reuters

Кулеба: на переговорах у Туреччині не буде обговорюватися проведення референдуму

Усі новини...
Останні новини
02:40
Політ космічних туристів на МКС знову перенесли
02:14
ЄС має мотивувати українців покинути Польщу – єврокомісар
01:59
Найбільший у світі виробник підшипників зупинив завод в РФ
01:51
ЗСУ відкинули ворога на 40-60 км від Кривого Рогу – Вілкул
01:50
США: Росіяни можуть відрізати українські війська на Донбасі
01:44
Reuters: Росіяни катаються Рудим лісом у Чорнобилі – працівники називають це "самогубством"
01:20
Кулеба розповів про очікування від нового раунду переговорів з РФ у Туреччині
01:17
Ще 100 громад переходять до ПЦУ – Епіфаній
01:12
У Ердогана вважають забаганки РФ щодо ОРДЛО й Криму нездійсненними
01:11
Газовий пінг-понг та пивний бойкот: підсумки на економічному фронті
Усі новини...