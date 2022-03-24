В НАТО сейчас нет консенсуса по миротворческой миссии в Украине - Кулеба

В НАТО на данный момент нет консенсуса относительно идеи введения миротворческой миссии в Украину.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Да, это революционная инициатива, и для того, чтобы ее реализовать, необходим консенсус всех членов Альянса. На данный момент такого консенсуса нет", - сказал Кулеба.

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Министр отметил, что не ждет прорывов от саммита НАТО 24 марта.

"Нет, к сожалению, не ожидаю, потому что объективно оцениваю ситуацию внутри Альянса и его готовность к каким-то жестким радикальным действиям. На данный момент, конкретно на сегодня, на завтра, такого нет. Но надо работать, и результат непременно будет, просто со временем", - сказал он.

По мнению Кулебы, специально к саммиту НАТО Россия разгоняет свою истерику о том, что нельзя помогать Украине и что это будет воспринято как втягивание НАТО в войну.

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"Это делается специально - для того, чтобы отпугнуть партнеров. Но мы видим, как ряд стран НАТО последовательно, несмотря на все запугивания со стороны России, поддерживают нас практическими действиями", - добавил он.

Кулеба добавил, что Украине не хватает практической поддержки со стороны всего Альянса, а не только со стороны отдельных партнеров. Кроме того, Кулеба заверил, что Украине не снимает с повестки дня тему закрытия неба над Украиной.

"Сколько бы не говорили в НАТО о том, что на данный момент это невозможно, но это надо делать, и мы будем в дальнейшем пробивать эту историю, потому что это путь сохранить жизни украинцев и сохранить наши города от разрушений", - пояснил Кулеба.

На прошлой неделе Польша заявила, что в Украину следует отправить международную миротворческую миссию и предоставить средства для защиты.

Министерство обороны Польши работает над проектом создания миротворческой миссии НАТО в Украине, но президент Анджей Дуда может отклонить документ, если не получит "зеленый свет" от США.