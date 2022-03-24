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В РФ оштрафовали активистку за плакат "Фашизм не пройдёт"

Мазуренко Алена Четверг, 24 марта 2022, 00:50

Московский суд оштрафовал Анну Кречетову на 50 тысяч рублей из-за плаката "Фашизм не пройдет", который по мнению суда "дискредитирует вооруженные силы России".

Источник: "ОВД-Инфо"

Дословно материалы дела: "Содержание наглядной агитации явно выражено негативным отношениям к Вооруженным сил Российской Федерации".

Детали: Кроме того, суд решил, что выражение "фашизм не пройдет" является "публичным призывом воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях, которые проводят специальную операцию на основании решения верховного главнокомандующего ВС РФ".

Из-за одиночного пикета Тверской районный суд Москвы оштрафовал Анну Кречетову на 50 тысяч рублей.

 

Судья сочла, что фраза на плакате "Фашизм не пройдет" дискредитирует вооруженные силы России (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП).

Темы: РосcиявойнаУкраина
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