В РФ оштрафовали активистку за плакат "Фашизм не пройдёт"

Московский суд оштрафовал Анну Кречетову на 50 тысяч рублей из-за плаката "Фашизм не пройдет", который по мнению суда "дискредитирует вооруженные силы России".

Источник: "ОВД-Инфо"

Дословно материалы дела: "Содержание наглядной агитации явно выражено негативным отношениям к Вооруженным сил Российской Федерации".

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Детали: Кроме того, суд решил, что выражение "фашизм не пройдет" является "публичным призывом воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях, которые проводят специальную операцию на основании решения верховного главнокомандующего ВС РФ".

Из-за одиночного пикета Тверской районный суд Москвы оштрафовал Анну Кречетову на 50 тысяч рублей.

Судья сочла, что фраза на плакате "Фашизм не пройдет" дискредитирует вооруженные силы России (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП).