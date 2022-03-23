Зеленський: Росія шукає будь-яких покидьків для вбивства українців
Середа, 23 березня 2022, 23:16
Президент Володимир Зеленський заявив, що окупантів все ще багато, за словами президента Росія шукає будь-яких покидьків, які готові воювати і вбивати українців.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Окупантів все ще дуже багато. Росія дістає живу силу звідусіль. Техніку. Авіабомби, ракети. Шукає найманців по світу. Будь-яких покидьків, які здатні стріляти в мирних людей.
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Російські війська руйнують наші міста. Вбивають без розбору цивільних людей. Ґвалтують жінок. Викрадають дітей. Розстрілюють біженців. Захоплюють гуманітарні колони. Займаються мародерством.
Спалюють музеї, підривають школи, лікарні тощо. Для них мішень – університети, житлові квартали... Що завгодно! Російські війська не знають межі зла".
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