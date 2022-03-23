Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Россия ищет любых подонков для убийства украинцев

Алена МазуренкоСреда, 23 марта 2022, 23:16
Зеленский: Россия ищет любых подонков для убийства украинцев
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупантов все еще много, по словам президента, Россия ищет любых подонков, которые готовы воевать и убивать украинцев.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Оккупантов все еще очень много. Россия получает отовсюду живую силу. Технику. Авиабомбы, ракеты. Ищет наемников по миру. Любых подонков, которые способны стрелять в мирных людей.

Реклама:

Российские войска разрушают наши города. Убивают без разбора гражданских людей. Насилуют женщин. Похищают детей. Расстреливают беженцев. Захватывают гуманитарные колонны. Занимаются мародерством.

Сжигают музеи, взрывают школы, больницы и т.д. Для них мишень – университеты, жилые кварталы… Что угодно! Российские войска не знают предела зла".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийвойнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Зеленский
Зеленский после встречи с военными: Ставка рассмотрит вопрос РЭБ
Зеленский посетил военных в Донецкой и Запорожской областях
Франция будет тренировать украинских пилотов – Зеленский
Последние новости
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
Все новости...
Реклама: