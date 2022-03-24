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Зеленский: Россия ищет любых подонков для убийства украинцев

Мазуренко Алена Четверг, 24 марта 2022, 00:16
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупантов все еще много, по словам президента, Россия ищет любых подонков, которые готовы воевать и убивать украинцев.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Оккупантов все еще очень много. Россия получает отовсюду живую силу. Технику. Авиабомбы, ракеты. Ищет наемников по миру. Любых подонков, которые способны стрелять в мирных людей.

Российские войска разрушают наши города. Убивают без разбора гражданских людей. Насилуют женщин. Похищают детей. Расстреливают беженцев. Захватывают гуманитарные колонны. Занимаются мародерством.

Сжигают музеи, взрывают школы, больницы и т.д. Для них мишень – университеты, жилые кварталы… Что угодно! Российские войска не знают предела зла".

Темы: ЗеленскийвойнаРосcияУкраина
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