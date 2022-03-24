Зеленский: Россия ищет любых подонков для убийства украинцев
Четверг, 24 марта 2022, 00:16
Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупантов все еще много, по словам президента, Россия ищет любых подонков, которые готовы воевать и убивать украинцев.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Оккупантов все еще очень много. Россия получает отовсюду живую силу. Технику. Авиабомбы, ракеты. Ищет наемников по миру. Любых подонков, которые способны стрелять в мирных людей.
Российские войска разрушают наши города. Убивают без разбора гражданских людей. Насилуют женщин. Похищают детей. Расстреливают беженцев. Захватывают гуманитарные колонны. Занимаются мародерством.
Сжигают музеи, взрывают школы, больницы и т.д. Для них мишень – университеты, жилые кварталы… Что угодно! Российские войска не знают предела зла".