Зеленский: Россия ищет любых подонков для убийства украинцев

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупантов все еще много, по словам президента, Россия ищет любых подонков, которые готовы воевать и убивать украинцев.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Оккупантов все еще очень много. Россия получает отовсюду живую силу. Технику. Авиабомбы, ракеты. Ищет наемников по миру. Любых подонков, которые способны стрелять в мирных людей.

Российские войска разрушают наши города. Убивают без разбора гражданских людей. Насилуют женщин. Похищают детей. Расстреливают беженцев. Захватывают гуманитарные колонны. Занимаются мародерством.

Сжигают музеи, взрывают школы, больницы и т.д. Для них мишень – университеты, жилые кварталы… Что угодно! Российские войска не знают предела зла".