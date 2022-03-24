Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський закликав росіян їхати з РФ, щоб не віддавати податки на війну

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 березня 2022, 00:25
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликає росіян виїжджати з РФ, щоби не віддавати свої податки на війну з Україною.

Джерело: відеозвернення Зеленського, в якому він, серед іншого, звертається до росіян

Пряма мова: "Ми робимо все, щоб закінчити цю війну. І коли в нас це вийде – це буде неодмінно – ви будете впевнені щонайменше в одному: ваших дітей більше не відправлять помирати на нашу землю, на нашу територію. Тому ви, громадяни Росії, теж зацікавлені у мирі.

Врятуйте своїх синів від війни. Розповідайте правду про війну. І, якщо можете залишити Росію, щоб не віддавати ваші податки на війну, зробіть це".

"Хіба це не безглуздо? Ваша держава збирає з вас податки, щоб зробити вас біднішими. Щоб ізолювати вас від світу. Щоб вас було легко контролювати. І простіше відправляти на війну помирати".

Деталі: Зеленський наголосив, що Україна ніколи не загрожувала безпеці Російської Федерації.

ВІДЕО ДНЯ

"Навіть зараз ми робимо все лише для того, щоб повернути мир на свою землю. Не на вашу – на нашу землю. Для своїх людей", – сказав він.

Зеленський висловив упевненість, що серед громадян РФ багато тих, кому гидка політика цієї держави.

Теми: ЗеленськийРосіявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Ердогана вважають забаганки РФ щодо ОРДЛО й Криму нездійсненними

Повітряні сили "приземлили" 17 цілей противника, з них - 8 літаків

Без ейфорії, але й без самонакручування: Зеленський дав пораду українцям

Зеленський застеріг від пасивних санкцій: Ми повинні чекати на хімічну зброю?

Високопосадовець США сказав, що Абрамовича і членів української делегації не труїли – Reuters

Кулеба: на переговорах у Туреччині не буде обговорюватися проведення референдуму

Усі новини...
Зеленський
Байден не їде до Зеленського з міркувань безпеки – посол
Зеленський закликав світ підтримати Україну
Зеленський: Росія шукає будь-яких покидьків для вбивства українців
Останні новини
02:40
Політ космічних туристів на МКС знову перенесли
02:14
ЄС має мотивувати українців покинути Польщу – єврокомісар
01:59
Найбільший у світі виробник підшипників зупинив завод в РФ
01:51
ЗСУ відкинули ворога на 40-60 км від Кривого Рогу – Вілкул
01:50
США: Росіяни можуть відрізати українські війська на Донбасі
01:44
Reuters: Росіяни катаються Рудим лісом у Чорнобилі – працівники називають це "самогубством"
01:20
Кулеба розповів про очікування від нового раунду переговорів з РФ у Туреччині
01:17
Ще 100 громад переходять до ПЦУ – Епіфаній
01:12
У Ердогана вважають забаганки РФ щодо ОРДЛО й Криму нездійсненними
01:11
Газовий пінг-понг та пивний бойкот: підсумки на економічному фронті
Усі новини...