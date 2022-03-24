Зеленський закликав росіян їхати з РФ, щоб не віддавати податки на війну

Президент Володимир Зеленський закликає росіян виїжджати з РФ, щоби не віддавати свої податки на війну з Україною.

Джерело: відеозвернення Зеленського, в якому він, серед іншого, звертається до росіян

Пряма мова: "Ми робимо все, щоб закінчити цю війну. І коли в нас це вийде – це буде неодмінно – ви будете впевнені щонайменше в одному: ваших дітей більше не відправлять помирати на нашу землю, на нашу територію. Тому ви, громадяни Росії, теж зацікавлені у мирі.

Врятуйте своїх синів від війни. Розповідайте правду про війну. І, якщо можете залишити Росію, щоб не віддавати ваші податки на війну, зробіть це".

"Хіба це не безглуздо? Ваша держава збирає з вас податки, щоб зробити вас біднішими. Щоб ізолювати вас від світу. Щоб вас було легко контролювати. І простіше відправляти на війну помирати".

Деталі: Зеленський наголосив, що Україна ніколи не загрожувала безпеці Російської Федерації.

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"Навіть зараз ми робимо все лише для того, щоб повернути мир на свою землю. Не на вашу – на нашу землю. Для своїх людей", – сказав він.

Зеленський висловив упевненість, що серед громадян РФ багато тих, кому гидка політика цієї держави.