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Зеленский призвал россиян уезжать из РФ, чтобы не отдавать налоги на войну

Катерина ТищенкоСреда, 23 марта 2022, 23:25
Зеленский призвал россиян уезжать из РФ, чтобы не отдавать налоги на войну
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призывает россиян выезжать из РФ, чтобы не отдавать своих налогов на войну с Украиной.

Источник: видеообращение Зеленского, в котором он, среди прочего, обращается к россиянам

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Прямая речь: "Мы делаем всё, чтобы закончить эту войну. И когда у нас это получится – это будет непременно – вы будете уверены как минимум в одном: ваших детей больше не отправят умирать на нашу землю, на нашу территорию. Поэтому вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире.

Спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И, если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваших налогов на войну, сделайте это".

"Разве это не глупо? Ваше государство собирает с вас налоги, чтобы сделать вас беднее. Чтобы изолировать вас от мира. Чтобы вас было легче контролировать. И проще отправлять на войну умирать".

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Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не угрожала безопасности Российской Федерации.

"Даже сейчас мы делаем всё только для того, чтобы вернуть мир на свою землю. Не на вашу – на нашу землю. Для своих людей", - сказал он.

Зеленский выразил уверенность, что среди граждан РФ много тех, кому противна политика этого государства.

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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