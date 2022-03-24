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Зеленский призвал россиян уезжать из РФ, чтобы не отдавать налоги на войну

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 марта 2022, 00:25
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призывает россиян выезжать из РФ, чтобы не отдавать своих налогов на войну с Украиной.

Источник: видеообращение Зеленского, в котором он, среди прочего, обращается к россиянам

Прямая речь: "Мы делаем всё, чтобы закончить эту войну. И когда у нас это получится – это будет непременно – вы будете уверены как минимум в одном: ваших детей больше не отправят умирать на нашу землю, на нашу территорию. Поэтому вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире.

Спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И, если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваших налогов на войну, сделайте это".

"Разве это не глупо? Ваше государство собирает с вас налоги, чтобы сделать вас беднее. Чтобы изолировать вас от мира. Чтобы вас было легче контролировать. И проще отправлять на войну умирать".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не угрожала безопасности Российской Федерации.

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"Даже сейчас мы делаем всё только для того, чтобы вернуть мир на свою землю. Не на вашу – на нашу землю. Для своих людей", - сказал он.

Зеленский выразил уверенность, что среди граждан РФ много тех, кому противна политика этого государства.

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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