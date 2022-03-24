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Зеленський закликав світ підтримати Україну

Четвер, 24 березня 2022, 00:25
Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський закликав світ вийти на акції підтримки України в час війни з Росією.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Всі опитування показують, що народи Європи і Америки нас підтримують.

Я вдячний усім вам за це. Вдячний від імені України. Кожному в Євросоюзі, США, Канаді, Британії та інших країнах за підтримку нас. За підтримку свободи. За підтримку України.

24-го березня у Європі, в Брюсселі, відбудуться одразу три важливих саміти. Важливих для безпеки кожного з нас. Саміт НАТО. Саміт Євросоюзу. Саміт Великої сімки.

Я впевнений, люди продемонструють, як вони нас підтримують. Але підтримати свободу повинні й політики. Усі вони. Вони повинні підтримати боротьбу за життя.

Ми чекаємо серйозних кроків. Від НАТО, ЄС і Великої сімки.

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Ми знаємо, що росіяни вже почали лобіювати свої інтереси. Це інтереси війни. Ми знаємо, що вони працюють з деякими партнерами. Ми знаємо, що вони хочуть загасити цю тему. Тему боротьби проти війни. Але загасити потрібно війну.

На цих трьох самітах буде наша міцна позиція. На цих трьох самітах ми побачимо: хто друг, хто партнер, а хто продався і зрадив.

Життя можна захистити тільки у єдності. Свобода має бути озброєною.

Українське небо так і не зробили безпечним від російських ракет і авіабомб. Ми так і не отримали літаки і сучасну протиракетну зброю. Ми так і не отримали танки, протикорабельні засоби. Російські війська все ще можуть вбивати тисячі наших людей, руйнувати наші міста. Просто тому, що окупантів ДУЖЕ багато. Просто тому, що Росія десятиліттями готувалась до цієї ганебної війни.

Ми просили закрити наше небо. І ми просили, щоб допомога від НАТО для України була дієвою і без обмежень. Будь-яка підтримка зброєю, якої ми потребуємо. Ми просили, щоб Альянс заявив, що буде всебічно буде допомагати Україні виграти цю війну, очистити нашу територію від загарбників і відновити мир в Україні".

"Ми маємо разом не допустити, щоб Росії вдалося зламати когось в НАТО, ЄС чи у Великій сімці.  Зламати і перетягти на сторону війни. Побачимо 24 березня".

Теми: Зеленськийвійнасвіт
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