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Зеленский призвал мир поддержать Украину

Четверг, 24 марта 2022, 00:25
Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский призвал мир выйти на акции поддержки Украины во время войны с Россией.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Все опросы показывают, что народы Европы и Америки нас поддерживают".

Я благодарен всем вам за это. Благодарен от имени Украины. Каждый в Евросоюзе, США, Канаде, Британии и других странах за поддержку нас. За поддержку свободы. За поддержку Украины.

24 марта в Европе, в Брюсселе, состоятся сразу три важных саммита. Важны для безопасности каждого из нас. Саммит НАТО. Саммит Евросоюза. Саммит Большой семерки.

Я уверен, что люди продемонстрируют, как они нас поддерживают. Но поддержать свободу должны политики. Все они. Они должны поддержать борьбу за жизнь.

Мы ждем серьезных шагов. От НАТО, ЕС и Большой семерки.

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Мы знаем, что русские уже начали лоббировать свои интересы. Это интересы войны. Мы знаем, что они работают с некоторыми партнерами. Мы знаем, что они хотят погасить эту тему. Тема борьбы против войны. Но погасить нужно войну.

На этих трех саммитах будет наша крепкая позиция. На этих трех саммитах мы увидим: кто друг, кто партнер, а кто продавался и предал.

Жизнь можно оградить только в единстве. Свобода должна быть вооружена.

Украинское небо так и не сделало безопасным от российских ракет и авиабомб. Мы так и не получили самолеты и современное противоракетное оружие. Мы так и не получили танки, противокорабельные средства. Российские войска все еще могут убивать тысячи наших людей, разрушать наши города. Просто потому, что оккупантов ОЧЕНЬ много. Просто потому, что Россия десятилетиями готовилась к этой позорной войне.

Мы просили закрыть наше небо. И мы просили, чтобы помощь НАТО для Украины была действенной и без ограничений. Любая поддержка оружием, в котором мы нуждаемся. Мы просили, чтобы Альянс заявил, что будет всесторонне помогать Украине выиграть эту войну, очистить нашу территорию от захватчиков и восстановить мир в Украине".

"Мы должны вместе не допустить, чтобы России удалось сломать кого-то в НАТО, ЕС или в Большой семерке. Взломать и перетащить на сторону войны. Увидим 24 марта".

Темы: Зеленскийвойнамир
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