З території авіамістечка в Мелітополі загарбники випускають ракети по інших містах – мер
Четвер, 24 березня 2022, 00:30
Росіяни в Мелітополі будують військову базу на території авіамістечка, з якої випускають ракети по інших містах України.
Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров
Пряма мова: "Окупанти будують свою військову базу на території авіамістечка у нашому мiстi. З неї вони випускають ракети по інших містах України.
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Ці ракетні установки будуть знищуватись, тому мирні мешканці Мелітополя є живим щитом російських військових".