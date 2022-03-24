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З території авіамістечка в Мелітополі загарбники випускають ракети по інших містах – мер

Ольга Глущенко Четвер, 24 березня 2022, 00:30
З території авіамістечка в Мелітополі загарбники випускають ракети по інших містах – мер
скриншот

Росіяни в Мелітополі будують військову базу на території авіамістечка, з якої випускають ракети по інших містах України.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров

Пряма мова: "Окупанти будують свою військову базу на території авіамістечка у нашому мiстi. З неї вони випускають ракети по інших містах України.

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Ці ракетні установки будуть знищуватись, тому мирні мешканці Мелітополя є живим щитом російських військових".

Теми: Запорізька областьвійна
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