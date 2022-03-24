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С территории авиагородка в Мелитополе захватчики выпускают ракеты по другим городам – мэр

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 марта 2022, 01:30
скриншот

Россияне в Мелитополе строят военную базу на территории авиагородка, из которой выпускают ракеты по другим городам Украины.

Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров

Прямая речь: "Оккупанты строят свою военную базу на территории авиагородка в нашем городе. Из нее они выпускают ракеты по другим городам Украины.

Эти ракетные установки будут уничтожаться, поэтому мирные жители Мелитополя - живой щит российских военных".

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Темы: Запорожская областьвойна
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