С территории авиагородка в Мелитополе захватчики выпускают ракеты по другим городам – мэр

Россияне в Мелитополе строят военную базу на территории авиагородка, из которой выпускают ракеты по другим городам Украины.

Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров

Прямая речь: "Оккупанты строят свою военную базу на территории авиагородка в нашем городе. Из нее они выпускают ракеты по другим городам Украины.

Эти ракетные установки будут уничтожаться, поэтому мирные жители Мелитополя - живой щит российских военных".