С территории авиагородка в Мелитополе захватчики выпускают ракеты по другим городам – мэр
Четверг, 24 марта 2022, 00:30
Россияне в Мелитополе строят военную базу на территории авиагородка, из которой выпускают ракеты по другим городам Украины.
Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров
Прямая речь: "Оккупанты строят свою военную базу на территории авиагородка в нашем городе. Из нее они выпускают ракеты по другим городам Украины.
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Эти ракетные установки будут уничтожаться, поэтому мирные жители Мелитополя - живой щит российских военных".